Sicurezza, Fantozzi-Dondolini (Fdi): “Incontreremo il Prefetto e chiediamo una convocazione urgente della commissione sicurezza e tutela del cittadino”

Fratelli d’Italia chiede di affrontare in maniera decisa gli episodi di criminalità che stanno dilagando tra Viareggio e Torre del Lago: l’ultimo della serie una tentata rapina in un ristorante della marina di Torre del Lago, stroncato da un malore la vittima della rapina

Viareggio 11/11/2022 – “Si tratta di fatti gravissimi, la sicurezza deve essere elemento prioritario. Il Comune di Viareggio assieme alle forze dell’ordine deve fare tutto il necessario per innalzare il livello di sicurezza di cittadini e attività economiche. Il circolo di Viareggio di Fdi giovedì 17 novembre incontrerà il Prefetto e chiederemo che si riunisca urgentemente la Commissione comunale sicurezza e tutela del cittadino. Abbiamo raccolto segnalazioni di persone esasperate perché costrette a vivere una situazione di quotidiana insicurezza. L’ultimo episodio ha visto la morte di un 64enne, stroncato da un malore, dopo aver subìto una tentata rapina da parte di un nordafricano in un ristorante della marina di Torre del Lago. Una situazione che non più essere sottovalutata o marginalizzata. Serve una risposta decisa” dichiarano il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi ed il Consigliere comunale di Viareggio Marco Dondolini.