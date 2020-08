Sicurezza: c’è una scuola ma non rispettano segnaletica, limite di velocità 30 km/h in via Candia a Focette

Il Comune di Pietrasanta mette in sicurezza via Candia. Sarà istituito il limite di 30 km/h nel tratto compreso tra il lungomare e via Tripoli in prossimità della scuola dell’Infanzia. Con un’ordinanza firmata dalla Polizia Municipale, il Comune di Pietrasanta ha recepito la segnalazione della ProFocette e degli utenti che chiedevano, per quel particolare tratto, di ridurre il limite della velocità. Nonostante la segnaletica che indica la presenza di scolari, il limite di velocità era infatti puntualmente disatteso.

Si tratta dell’ennesimo intervento attivato dall’amministrazione comunale di Pietrasanta per mettere al sicuro strade e luoghi considerati a rischio a causa del mancato rispetto dei limiti di velocità attraverso dissuasori, attraversamenti pedonali, segnaletica orizzontale e verticale.

