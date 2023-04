“Potenzieremo la videosorveglianza per la sicurezza del cittadino” –Sicurezza al primo posto nel programma di Alberto Stefano Giovannetti

Più telecamere di sorveglianza e controllo, anche a “copertura” di tutti

i parchi cittadini e i parcheggi pubblici. Aumento del numero di agenti

di Polizia Municipale, sia effettivi, sia stagionali. Sono questi gli

obiettivi sul capitolo sicurezza di Alberto Stefano Giovannetti, sindaco

uscente e candidato per il secondo mandato a Pietrasanta col sostegno di

Ancora Pietrasanta, Lega e Pietrasanta prima di tutto-Forza Italia.

“E’ notizia di questi giorni – dice Giovannetti – della truffa di decine

di migliaia di euro subìta da un’anziana signora del nostro territorio.

In questi anni abbiamo rafforzato sensibilmente, per quanto di

competenza comunale, la rete della sicurezza per i cittadini: le

telecamere di video sorveglianza accese sull’intero territorio di

Pietrasanta sono passate da 36 del 2018 alle attuali 108. L’obiettivo è

continuare a incrementarle, per arrivare almeno a 150. Ho sempre creduto

con forza nell’utilità di questo strumento che, oltre a costituire un

deterrente, offre un supporto determinante alle attività di polizia

giudiziaria per risalire ai responsabili di attività illecite o

criminose. Proprio come di recente è successo per identificare una banda

di ladri esperti in furti in villa in Versilia”.

In tal senso sarà portata avanti anche la collaborazione positiva in

essere con tutte le forze dell’ordine “studiando modalità e progetti –

prosegue Giovannetti – che coinvolgano il cittadino nel controllo del

territorio. Ma anche iniziative publiche che possano servire per

prevenire truffe e raggiri: penso, in particolare, alle categorie più

esposte, come gli anziani”.

Sempre in tema sicurezza, Giovannetti ha messo in programma per i

prossimi 5 anni l’incremento del personale e delle dotazioni in forza

alla polizia municipale, continuando nelle operazioni di rinnovo del

parco auto ed efficientamento tecnico del Comando avviati nell’ultimo

quinquennio.