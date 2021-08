Sicurezza: Africa-Traversagna, comune riqualifica e potenzia pubblica illuminazione di dieci strade

Dopo Fiumetto (Piazza D’Annunzio, viale Morin, via Bixio e via Pasubio) è il turno della frazione Africa e della Traversagna. Prosegue il progetto di ammodernamento, efficientemente energetico e riqualificazione dell’illuminazione pubblica con più moderni e funzionali impianti a Led da parte dell’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti che interesserà nei prossimi mesi alcune delle strade più importanti del quartiere Africa come via della Svolta, via Croce, via Campanella e via Buozzi e del quartiere Traversagna con via del Castagno, via Santini, via XXV Aprile, via della Resistenza, via della Liberazione, via Traversagna.

Il progetto – circa 150 mila euro l’investimento complessivo – prevede il rifacimento integrale dell’impianto, che avrà anche una forte connotazione estetica e di arredo urbano, ed il conseguente adeguamento a leggi e norme di settore, anche ai fini del risparmio energetico e del contenimento dell’inquinamento luminoso. Analoga soluzione era già stata applicata anche sul lungomare di Tonfano (lato sinistro) e nei cimiteri cittadini con quasi 200 punti luce rinnovati.

“Questi interventi – spiega Matteo Marcucci, assessore ai lavori pubblici – mirano a dare una risposta rapida alla fragilità di un sistema di illuminazione vecchio e instabile che riguarda più porzioni del territorio e allo stesso tempo al contenimento dei consumi energetici coordinando, proprio per il suo ruolo centrale, i futuri interventi di riqualificazione del territorio comunale”.

Non solo riqualificazione, ma anche potenziamento che ha interessato, in precedenza, la frazione del Pollino dove sono stati installati venti nuovi punti luce. Nuovi punti luce sono stati installati anche in località Parigi a Valdicastello, Solaio e Borgo Biagi, via Fornace a Capriglia. Già programmata l’installazione di altri punti luce in via Sipe con tre impianti e via Settenponti dove invece i punti luce saranno complessivamente venti cinque.

