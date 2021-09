SICUREZZA A VIAREGGIO. LA LEGA SOLIDALE CON LE VITTIME DI FURTI, AGGRESSIONI E RAPINE.

Dopo la rapina di ieri in Via Coppino, apice di una situazione mai risolta, torniamo, sul problema sicurezza- queste le parole diMaria Pacchini, coordinatrice della Lega viareggina e Consigliera comunale- con il Gruppo consiliare della Lega abbiamo sempre portato queste tematiche in Consiglio comunale, sentendoci rispondere che non è il luogo in cui discuterne.

La tutela della sicurezza è uno dei nostri capisaldi e per questo, in rappresentanza di tutto il Gruppo Consiliare e della nostra Sezione che lo ha richiesto, sono andata a portare la solidarietà della Lega al tabaccaio rapinato, in cui vediamo rappresentati tutti coloro che si sono trovati ad essere vittime in passato, fino ai tempi più recenti, di ogni tipo di reato, sul nostro territorio

– Certo, non ci possiamo sostituire a chi svolge con competenza e al massimo delle possibilità il ruolo di repressione e controllo del crimine, ma è altrettanto certo, che continueremo, con tutto il rispetto per le casalinghe di Voghera (più volte citate e non sempre in maniera calzante se velatamente usate in funzione di un ipotetico allarmismo) a porre l’attenzione su quello che cittadini, turisti e commercianti chiedono, ovvero maggiori controlli, sia di giorno che di notte, maggior tutela della sicurezza (come pure del decoro) in Città..

La Via Coppino, che già è stata teatro, come abbiamo avuto modo di segnalare in passato, di scorribande notturne per il business dello spaccio, è stata nel giro di poco colpita da un’aggressione immotivata a questa rapina, in ore della giornata non “straordinarie”.- Ma anche in centro Città in poche ore, nella zona della Stazione i cittadini hanno testimoniato sui danneggiamenti avvenuti in Via XX settembre con bottiglie rotte usate come armi, un’aggressione con ferite da arme da taglio all’interno della Stazione ferroviaria per fortuna non gravi, ma tali da creare panico e riportare la mente al passato, o quanto meno a una recrudescenza dopo la “pausa” dovuta alla pandemia che diluendo il movimento delle persone, aveva di conseguenza rallentato il crimine.

-Controlli frequenti, istallazione di videosorveglianza, richieste di maggiore organico- conclude la consigliera del carroccio

sono temi che legittimamente devono riguardare un dibattito in Consiglio Comunale, perché coinvolge tutti, cittadini e istituzioni e quindi la richiesta di impegno a cercare soluzioni efficaci, come chiedono a gran voce cittadini e lavoratori, turisti e imprenditori, da parte nostra non sarà mai disattesa.