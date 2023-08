Siamo ormai a ridosso del ferragosto e nel Basketball Club Lucca ancora non si parla di ferie

Siamo ormai a ridosso del ferragosto e nel Basketball Club Lucca ancora non si parla di ferie, sono ancora tante le cose da mettere al loro posto, da gestire e organizzare in vista della prossima stagione sportiva.

Da pochi giorni è stato messo nero su bianco, gran parte del lavoro svolto, l’organigramma del settore giovanile è praticamente pronto, per chiuderlo si aspettava la comunicazione ufficiale della federazione, riguardante l’ammissione ai campionati di eccellenza per due squadre del Bcl, la Under 15 e la Under 17, mentre, c’è da aspettare pochi giorni ancora, per l’iscrizione al campionato della seconda divisione regionale, semplicemente perché la composizione dei gironi regionali verrà redatta le prime settimane di Settembre.

Per la stagione 2023/24 saranno dieci le squadre che il Bcl schiererà ai nastri di partenza:

Una seconda divisione regionale che sarà la prima squadra del BcLab, parteciperà, con i ragazzi del 2003/4 con ammessi i 2005 all’ex campionato di promozione, ad allenarla un coach navigato e vincente, Alessandro Ricci, assistito da Filippo Tardelli.

La Under 19 Gold avrà in panchina Leonardo Olivieri già coach della prima squadra del Bcl e l’esperto Francesco Pizzolante come assistente, mentre la Under 19 Silver sarà guidata da coach Giulio Bernabei, un gradito ritorno ai colori bianco/rossi, assistito da Filippo Tardelli.

Quest’anno le Under 17 saranno tre, l’eccellenza, alla cui guida ci sarà coach Pablo Meoni, e come secondo avrà Damiano Sodini, la prima Under 17 Silver è invece affidata a Filippo Tardelli, assistito da Pablo Meoni, ed infine la terza Under 17 è affidata a Giulio Bernabei.

Poi c’è la Under 15 Ecc. sulla cui panchina troverà posto Leonardo Olivieri e Massimo Chiarello

La Under 14 Silver avrà come primo coach Damiano Sodini e come assistente Filippo Volterrani

Alla Under 13 sarà invece Chiarello il primo allenatore, ed avrà come secondo il decano degli allenatori, ovvero Fabrizio Cappellini.

Infine gli esordienti, ragazzini nati nel 2012 e 2013 guidati dall’esperto Pablo Meoni.