Siamo giunti all’ultima conferenza on line sul tema Donne e Scienza per Unitre BARGA con la collaborazione della Commissione Pari Opportunità Barga, presieduta da Sonia Ercolini. Ci occuperemo di donne e lavoro e del prezioso impegno svolto dalla Commissione europea. Come sempre parleremo di rivoluzionarie e questa volta racconteremo di Trotula de’ Ruggero, prima donna medico in Italia.

Vi aspetto sabato 13 maggio alle 17.30 su piattaforma google meet!!!