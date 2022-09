Siamo ancora contenti e frastornati per il risultato ottenuto ieri a Capannori. Quasi il 33%, primo partito in assoluto.

Ma non possiamo distogliere lo sguardo da quella che è la nostra politica, il nostro territorio, la nostra comunità. Vogliamo rappresentare TUTTI i capannoresi. Abbiamo allora presentato per capire come mai, nonostante le ripetute segnalazioni, alcune problematiche non vengono risolte.