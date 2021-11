SI VOTA PER IL PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI LUCCA

SABATO 18 DICEMBRE SI VOTA PER IL PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI LUCCA

Gli amministratori dei 33 Comuni del territorio voteranno a Lucca, Castelnuovo Garfagnana e Viareggio

Sabato 18 dicembre la Provincia di Lucca rinnoverà la composizione del Consiglio provinciale che era in carica dal 16 dicembre 2019, giorno successivo alle elezioni di 2° livello previste dalla riforma Delrio per le amministrazioni provinciali.

In quell’occasione si è votato anche per l’elezione del presidente che, secondo la legge 56/14, resta in carica 4 anni invece dei due anni dei componenti dell’assise provinciale.

Oggi – lunedì 8 novembre – il presidente in carica Luca Menesini ha firmato il decreto che indice i comizi elettorali e la sua pubblicazione sul sito internet della Provincia di Lucca: www.provincia.lucca.it .

Il provvedimento adottato mette in moto, di fatto, la “macchina” elettorale per il rinnovo del Consiglio provinciale che, come l’attuale, sarà costituito da 12 consiglieri (poiché il territorio conta più di 300mila abitanti ma meno di 700mila) a cui si aggiunge il presidente della Provincia, Luca Menesini, riconfermato alla guida dell’ente nel dicembre di due anni fa.

Come nel 2019 la consultazione è organizzata su 1 seggio e 2 sottosezioni: sia per evitare assembramenti, sia per favorire la partecipazione al voto. Le elezioni si terranno dalle 8 alle 20 di sabato 18 dicembre a Palazzo Ducale a Lucca; e nelle due sottosezioni di Castelnuovo Garfagnana, sede dell’Unione dei Comuni della Garfagnana in via Vittorio Emanuele 9; e di Viareggio, a Villa Argentina in via Vespucci 44.

La data del 18 dicembre era stata proposta con un proprio documento dall’UPI, Unione Province Italiane, quale giorno unico per lo svolgimento delle elezioni nelle amministrazioni provinciali di cui ha preso atto la Conferenza Stato-Città e Autonomia locali.

Nell’allegato al decreto deliberativo della Provincia sono indicati i 33 Comuni del territorio provinciale i cui sindaci e consiglieri prenderanno parte al voto presso il seggio di competenza territoriale: sono 10 per il seggio di Lucca, 16 per quello in Garfagnana e 7 in Versilia.

Nel provvedimento si ricorda, inoltre, che l’elezione dei 12 componenti il Consiglio provinciale avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati compreso fra 6 e 12 che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione; (la pubblicazione degli aventi diritto al voto e pubblicata sul sito della Provincia entro il 30° giorno antecedente quello della votazione). Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60% del numero dei candidati.

I prossimi passaggi amministrativi in vista delle elezioni di dicembre prevedono: entro il 13 novembre il primo accertamento degli aventi diritto al voto, ai fini del calcolo del numero minimo di sottoscrizioni a corredo delle Liste dei candidati; entro il 18 novembre la pubblicazione del numero degli aventi diritto al voto al 35°giorno a cura dell’ufficio elettorale costituito presso la Provincia di Lucca; dalle ore 8 del 27 novembre alle ore 12 del giorno successivo (28 novembre) è prevista la presentazione delle Liste di candidati al Consiglio provinciale presso l’ufficio elettorale costituito nella sede dell’ente. Dal 29 novembre al 3 dicembre è previsto l’esame delle Liste dei candidati.

Ricordiamo, infine, che le elezioni di secondo livello delle Province introdotte dalla Legge Delrio, prevedono l’applicazione degli indici di ponderazione dei voti per l’elezione dei nuovi organi amministrativi provinciali. Indici che fanno riferimento alle fasce demografiche di appartenenza dei Comuni. In sostanza è assegnato un “peso” più consistente a seconda del numero dei residenti del comune di appartenenza dell’avente diritto al voto.