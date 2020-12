Si vaccina a 106anni e ricorda l’epidemia di spagnola.

Oggi, 31 dicembre 2020, ha ricevuto il vaccino nella Rsa di #Pontremoli (in provincia di Massa) in cui è ricoverata. Si chiama Maria è nata nel 1914 e mentre la stavano vaccinando ha raccontato agli operatori come ha affrontato l’epidemia di spagnola. Fino al gennaio 2019 Maria viveva da sola a #Grondola, frazione del comune di Pontremoli e adesso è assistita nella Rsa della #AziendaUSLToscanaNordOvest, una delle poche strutture che, nonostante l’ondata di contagi che ha investito il territorio della Lunigiana, è rimasta Covid free fin dall’iniz

io della pandemia.