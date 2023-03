Si ubriaca e aggredisce la compagna. E’ successo ieri sera a San Giuliano Terme

Si ubriaca e aggredisce la compagna. E’ successo ieri sera a San Giuliano Terme dove sono intervenute due volanti della Polizia

La ragazza, romena, in lacrime, e in stato di agitazione, ha riferito agli agenti che il padre, 50enne, era andato in escandescenze contro la madre, e che temeva che la situazione degenerasse.

L’uomo, all’arrivo della polizia, era fuori dall’abitazione e anche in presenza dei poliziotti, ha cercato di colpire con un pugno la donna, ma i poliziotti sono riusciti a immobilizzarlo.

arrestato e portato in carcere a Pisa