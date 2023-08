SI TUFFA IN PISCINA DALLA PARTE POCO PROFONDA – A CISANELLO IN CODICE ROSSO

Chiamata delle 4.28 per un incidente in piscina in un albergo di Massa Pisana. Un uomo di 31 anni (svedese) si è tuffato nella parte meno profonda, l’impatto gli ha causato un trauma al rachide. Trasportato a Cisanello in codice rosso. Intervenuta polizia di stato, auto medica di Lucca e misericordia di Massa macinaia