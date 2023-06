SI TRASFERISCE IL SERVIZIO DI RILASCIO DELLE TESSERE DI ABBONAMENTO DEL PARK MAZZINI

Metro srl informa che a partire da oggi, 6 giugno, il rilascio delle tessere di abbonamento per il parcheggio Mazzini non avverrà più presso la cassa del parcheggio stesso, ma il servizio verrà trasferito all’Ufficio Abbonamenti di via delle Città Gemelle a Sant’Anna. Il rilascio delle tessere di abbonamento avverrà nelle giornate dal lunedì al venerdì, dalle 08:30 alle 13:30.