Si torna a comprare casa, esplode il mercato immobiliare lucchese

Il mercato immobiliare della provincia di Lucca è in incredibile fermento. Dopo lo stop causato dalla pandemia, il 2021 si sta rivelando, infatti, un ottimo anno per comprare casa. A dirlo è lo storico agente immobiliare lucchese Giuliano Satti che parla, addirittura, di un settore che era fermo da oltre 10 anni e che oggi è paradossalmente in esplosione, a fronte di prezzi che restano sostanzialmente stabili. Una ripresa aiutata anche da un sistema bancario che offre buone condizioni a chi vuole investire e che spinge chi può a preferire l’acquisto dell’abitazione all’affitto.

A causa del blocco invernale a favore della sistemazione estiva, è più complesso l’andamento del mercato in Versilia che sta comunque dando i suoi segnali di ripresa.