Si terrà venerdì 8 aprile, con inizio alle 15.30 il quarto Video Seminario organizzato dal Partito Democratico di Seravezza.

Il tema trattato questa volta sarà la drammatica situazione della violenza di genere in Italia.

L’organizzazione del videoseminario che porta l’emblematico titolo. “La guerra tra le mura. La violenza contro le donne” è stato curata per la segreteria comunale del PD di Seravezza da Flavia Landi e Valeria Giannini.

L’iniziativa si terrà per la prima volta dopo la pandemia oltre che in diretta facebook collegandosi all’indirizzo www.facebook.com/pd.seravezza/ anche in presenza presso la Sala “Giuseppe Bambini” della Croce Bianca di Querceta.

Il programma prevede interventi di Valeria Giannini avvocato, Segreteria PD Seravezza, sul tema “Il Codice Rosso. Inquadramento normativo”, di Francesca Vezzoni, educatrice, sul tema “Educare al rispetto”, di Ersilia Raffaelli in rappresentanza della “Casa delle Donne” di Viareggio sul tema “La prevenzione della violenza contro le donne” e di Giacomo Bertuccelli psicologo sul tema “La violenza sulle donne, ombra non prevista e incancellabile”.

Al termine delle relazioni i presenti potranno porre domande ai relatori.

La chiusura dei lavori è previste per le 18,30.

Il segretario del Partito Democratico di Seravezza

Ettore Neri

Seravezza, 6 aprile 2022