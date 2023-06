si spostano alcune sezioni liberando la scuola Carrara e l’edificio di Massa Pisana. Si rivede anche l’albo degli scrutatori

L’assessore Bruni: “operazione di razionalizzazione che consentirà anche dei risparmi”.

Si riduce il numero delle sedi elettorali e si rivede l’albo degli scrutatori.

Anche considerando il fatto che il 2023 è un anno che non prevede appuntamenti elettorali, l’amministrazione comunale ha deciso di mettere in campo un intervento di razionalizzazione sia sulle sezioni dove si recheranno a votare i cittadini lucchesi (il primo appuntamento in programma è quello del prossimo anno per le elezioni europee), sia sull’elenco che contiene attualmente ben 3.069 nominativi che hanno dato a suo tempo (alcuni più di 10 anni fa) la disponibilità a prestare servizio come scrutatori.

“Con gli uffici – spiega l’assessore ai servizi demografici Moreno Bruni – abbiamo ritenuto opportuno intervenire per ridurre i disagi che la presenza di un seggio elettorale può innegabilmente arrecare alle scuole, soprattutto in corrispondenza di uno dei momenti più delicati dell’anno scolastico, quello degli scrutini e degli esami. Questa ottimizzazione inoltre, che prevede l’accorpamento di più sezioni nella stessa sede, permetterà anche un risparmio delle risorse pubbliche utilizzate per la gestione delle operazioni legate al voto e, in alcuni casi, la presenza di più uffici elettorali di sezione presenti nella stessa sede consentirà la normale attività di consultazione e reciproco aiuto, agevolando il buon andamento delle operazioni di voto e successivo scrutinio”.

Nella fattispecie, dopo che lo scorso anno era già stata liberata la scuola elementare di San Vito, spostando le sezioni 20 e 21 alla media Chelini, quest’anno si va a liberare la scuola superiore Carrara in viale Marconi: una sezione, la sezione16, è stata spostata alla scuola elementare Martini di via Baccelli e l’altra, l’85, è stata soppressa e gli elettori sono stati distribuiti fra le sezioni 13, 15 e 16 alla stessa scuola Martini. Liberato anche l’edificio scolastico di Massa Pisana, con la sezione 74 che viene spostata a Pontetetto. Sono state anche riaggregate alcune sezioni, senza però nessuna modifica della sede. L’operazione, che ha avuto il via libera da parte della commissione elettorale circondariale, ha riguardato 3500 elettori, che nelle prossime settimane riceveranno a casa tutte le informazioni del caso e la nuova tessera elettorale.

Sul fronte dell’albo degli scrutatori, sui 3.069 nominativi iscritti, di 1.938 non si conoscono recapiti telefonici e 44 risultano cittadini Aire, residenti quindi attualmente all’estero. A tutte queste persone sarà inviata una lettera in cui l’ufficio chiederà un riscontro per confermare la disponibilità a far parte dell’albo degli scrutatori: in assenza di risposta, saranno avviate le procedure di cancellazione. Questo consentirà, alla fine delle verifiche, di avere un elenco di nominativi aggiornato, che renderà più spedite le operazioni di reclutamento degli scrutatori in occasione di appuntamenti con le urne. “Contemporaneamente alle eventuali cancellazioni che opereremo – aggiunge Bruni – invitiamo i cittadini, e penso in particolare ai giovani per i quali questa può essere anche un’opportunità per conoscere da vicino il funzionamento della macchina democratica, a iscriversi all’albo degli scrutatori”.