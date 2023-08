Si spezza una branca di tiglio, danneggiata recinzione

Si spezza una branca di tiglio, danneggiata recinzione



Questa mattina (mercoledì 16 agosto) la branca di un tiglio lungo viale Apua, lato Viareggio, si è scosciata abbattendosi sopra la rete metallica posta a recinzione di una proprietà privata. Il grosso ramo è caduto su una sede stradale interna, non pubblica, fra via Umbria e il viale stesso, senza coinvolgere né persone né veicoli. Sul posto sono intervenuti i tecnici comunali che, dopo aver delimitato l’ostacolo, hanno avvisato la proprietaria dell’immobile e la ditta che, in città, si occupa della manutenzione del verde, per la rimozione della branca, programmata nel primo pomeriggio di oggi.

Per domani (giovedì 17) è stato inoltre fissato un sopralluogo con un tecnico agronomo incaricato dal Comune per valutare le condizioni generali e disporre eventuali approfondimenti sia della pianta interessata dallo scosciamento, che non risultava fra quelle da abbattere in base alle perizie di stabilità in possesso dell’ente, datate 2022, sia di quella vicina, che presenta un’escrescenza fungina alla base.