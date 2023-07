Ecco alcune immagini dell’intervento effettuato questo pomeriggio dalla Stazione di Massa. Un gruppo di tre escursionisti aveva intrapreso la via Vandelli intorno alle 13, un percorso totalmente esposto al sole che da fondo valle porta al rifugio Nello Conti. Ad un tratto un’escursionista ha accusato un malore e sono scattati i soccorsi. Sul posto si è diretto anche l’elisoccorso EliPavullo. Fortunatamente i parametri rilevati dal personale medico non erano preoccupanti e così la donna è stata trasportata in ospedale in codice verde.