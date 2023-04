SI SENTE MALE SUL CAMPANILE DI GIOTTO

I Vigili del fuoco del Comando di Firenze, sede centrale, sono intervenuti alle 8:50 nel comune di Firenze in Piazza del Duomo presso il Campanile di Giotto, in supporto al personale sanitario sanitario, per il soccorso ad una donna colta da malore.

I Vigili del fuoco hanno raggiunto la turista ed una volta che è stata stabilizzata dai sanitari, è stata disposta su un’apposita sedia da evacuazione e trasportata a

terra fino al veicolo sanitario