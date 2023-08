Si sente male in un bed and breakfast, con pegaso a Massa

Si è sentita male, vittima di un arresto cardiaco, questa mattina in un bed and brekfast a San Martino in Freddana.

Una ragazza di 36 anni, che risiedeva temporaneamente nella località a cavallo fra i comuni di Pescaglia e Camaiore, è stata trasportata d’urgenza questa mattina, con pegaso in elisoccorso all’Opa di Massa, i sanitari dell’ospedale massese si sono riservati la prognosi