SI SENTE MALE IN MARE – PORTATA IN PS OSPEDALE VERSILIA

Chiamata delle 8.43 per donna (età apparente di circa 60 anni) in difficoltà in mare – stabilimento balneare “L’ altro mare 3” in Viale Europa in Darsena a Viareggio. La donna – per lei principio di annegamento o malore – è stata portata a riva e poi presa in carico dai sanitari che l’hanno condotta al PS dell’ospedale Versilia, comunque in codice giallo. Intervenute per 118 l’automedica sud e l’ambulanza della Croce Verde di Viareggio.