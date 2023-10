Si segnala l’intervento nel comune di Scandicci in Via del Piscetto per la rimozione di un pino su un’abitazione.

Proseguono gli interventi di messa in sicurezza a seguito delle avverse condizioni metereologiche che vedono i Vigili del fuoco del comando di Firenze impegnati in diversi interventi.

30 sono le chiamate in attesa di essere evase.

