Si schianta una Freccia Tricolore nel Torinese, muore una bambina di 5 anni

L’incidente ha coinvolto un intero nucleo familiare ion macchina. Il pilota, ‘ho problema al motore’

Un velivolo che compone la pattuglia delle Frecce Tricolori è precipitato nelle vicinanze dell’aeroporto di Caselle: è morta una bimba di 5 anni.

Il pilota si è salvato lanciandosi con il paracadute; durante il volo avrebbe comunicato al suo capo squadra di avere un problema al motore. In seguito ha perso il controllo del velivolo e ha azionato il dispositivo di eiezione dalla cabina.

L’aereo, cadendo a terra, ha preso fuoco e ha colpito un’automobile di passaggio, coinvolgendo un intero nucleo familiare.

Un bimbo di 9 anni è stato portato all’ospedale infantile Regina Margherita, a Torino, per delle ustioni. La mamma e il papà, sempre per delle ustioni, sono stati portati in codice giallo rispettivamente al Cto e al San Giovanni Bosco. Anche il pilota del velivolo ha riportato delle ustioni. E’ stato portato, in codice giallo, al Giovanni Bosco.

Era attesa per le 17 all’aero club di Vercelli la pattuglia delle Frecce Tricolori di cui faceva parte il velivolo precipitato oggi nei pressi dell’aeroporto di Torino-Caselle. La pattuglia doveva partecipare a un air show. Uno speaker ha annunciato ai circa quattromila spettatori presenti che non sarebbe arrivata.

Domani le Frecce Tricolori avrebbero dovuto essere il culmine di una esibizione all’aero club di Torino-Collegno organizzata per il centenario dell’Aeronautica militare. L’evento è stato annullato.