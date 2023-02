SI SCHIANTA CONTRO UN MURETTO – TUTTI FERITI I 4 OCCUPANTI –

Incidente stradale poco prima della mezzanotte di ieri SULLA via Pisana, in 4 finiscono in ospedale.

L’incidente poco prima della mezzanotte all’incrocio con via Tonelli: in due condotti a Cisanello in codice rosso e due al San Luca

Il conducente di un’auto, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un muretto

A bordo dell’auto c’erano quattro persone

Sul posto sono arrivati, per i soccorsi, l‘auto medica, le ambulanze delle Misericordie di Lucca e Capannori e della Croce Verde di Lucca e Ponte a Moriano che hanno portato due dei feriti all’ospedale pisano di Cisanello in codice rosso e due al San Luca in codice giallo.

È stato necessario anche i vigili del fuoco del comando di Lucca