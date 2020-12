Si schianta a terra un grosso albero nella zona dei Chiariti a San Concordio

Si schianta a terra un grosso albero nella zona dei Chiariti a San Concordio

L’area adiacente del campo sportivo verrà interdetta e saranno effettuati approfondimenti per assumere tutti i provvedimenti necessari a ripristinare la sicurezza dei luoghi.

Un grande albero dell’area dei Chiariti a San Concordio è schiantato a terra, lambendo il campo da calcio dove si allena abitualmente la squadra Luccasette.

Fortunatamente al momento del crollo non erano presenti persone. Il campo da calcio sarà momentaneamente interdetto e nelle prossime ore saranno effettuati i necessari approfondimenti sulla base dei quali verranno assunti i provvedimenti utili a mettere in sicurezza tutta la zona.

L’amministrazione comunale, che sta portando avanti un intenso programma di manutenzione delle alberature che insistono sulle aree pubbliche del territorio comunale, sottolinea come questa attività, che spesso è fatta oggetto di aspra critica da parte di cittadini e associazioni, abbia alla sua base motivazioni legate alla sicurezza e all’incolumità delle persone. Gli alberi, come hanno sottolineato a più riprese gli esperti agronomi incaricati dal Comune, hanno un ciclo vitale come tutti gli esseri viventi e piante che all’apparenza sembrano sane, possono presentare patologie che ne minano la stabilità, creando una situazione di reale pericolo.

Proprio in considerazione del fatto che gli alberi hanno un tempo di vita non infinito, l’amministrazione Tambellini ha previsto per i prossimi 2 anni la messa a dimora di circa 4000 nuove piante, che andranno a incrementare il patrimonio arboreo della città di Lucca.

—