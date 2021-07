Si ripete anche quest’anno il Cinema a Cafaggio.

Il Comune in collaborazione con il Comitato di Cafaggio, il Cineforum Ezechiele e i cittadini organizzano quattro serate di film per tutta la famiglia nel parco della località.

Per quattro giovedì si potrà godere della frescura serale e della compagnia delle famiglie nel parchetto di Cafaggio, con i film scelti dal Cineforum Ezechiele.

Ogni anno si mescolano film comici e pellicole che trattano temi legato alla famiglia e ai rapporti interpersonali; Per scoprirne di più site tutti invitati a Cafaggio Giovedì 29 luglio alle ore 21.00 per il primo appuntamento della stagione.

Già lo scorso anno l’evento si era adeguato alle indicazioni anti covid e lo stesso verrà fatto in questa occasione, passeremo queste serata in compagnia con semplicità e le dovute accortezze per tutelare la salute di tutti i presenti.