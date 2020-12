Si riparte subito, mattinata intensa, con tanti progetti da firmare.

Ho sottoscritto: la delibera per 5000 euro di contributo alla Misericordia di Borgo per il servizio svolto per i tamponi rapidi; la partenza del nuovo percorso con Ascit dal 1 di gennaio; il progetto per il nuovo parcheggio a Gioviano; progetto per intervento sul marciapiede della provinciale a Diecimo; impegni per il personale.

Giorno dopo giorno, passo dopo passo, per migliorare la qualità della vita insieme ai nostri cittadini