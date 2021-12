Si rinnova, anche quest’anno, la tradizione del presepe allestito nella sala del consiglio comunale di Porcari,

Si rinnova, anche quest’anno, la tradizione del presepe allestito nella sala del consiglio comunale di Porcari, all’ingresso del municipio e ben visibile a tutti.

Un’opera richiesta dal sindaco alla concittadina Paola Del Carlo, ottima artigiana e appassionata di natività. Rimarrà esposta fino al 6 gennaio.

Il presepe è riflessione sull’accoglienza. Al centro della scena ci sono un uomo e una donna che avevano cercato un luogo dove stare, a Betlemme, per far nascere loro figlio, ma “non c’era posto per loro” e trovano una sistemazione di fortuna in una stalla.

Il presepe porta lo sguardo sugli invisibili.

Ma è anche occasione per mettersi in cammino, come i pastori.

Per rinnovare quel movimento interiore verso qualcosa che sia buono per noi e per la comunità di cui siamo parte.