si riducono gli spazi a disposizione degli utenti per i lavori di climatizzazione di Palazzo Mediceo

Partono i lavori di climatizzazione di Palazzo Mediceo e la Biblioteca comunale “Sirio Giannini” riduce gli spazi a disposizione degli utenti. Da domani (giovedì 22 ottobre) studenti e lettori non potranno utilizzare infatti la sala narrativa. Resteranno a disposizione del pubblico le altre sale, ma la capienza della biblioteca, già limitata per le misure anti-Covid, risulterà ulteriormente ridotta e non potrà essere garantito il silenzio. Per ogni informazione ci si può rivolgere allo 0584 757770/1 o scrivere a biblioteca@comune.seravezza.lucca.it. L’Amministrazione comunale sta valutando soluzioni alternative (sala lettura provvisoria in altra sede) per garantire un servizio bibliotecario minimo nel periodo in cui i lavori costringeranno a sospendere del tutto le attività al pianterreno di Palazzo Mediceo.