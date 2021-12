Si ricorda che da oggi, sabato 4 dicembre e fino al 6 gennaio, scatta l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, in alcune zone di Viareggio.

Nel dettaglio: la mascherina andrà sempre portata con sé, così come da ordinanza del Ministro della Salute (22 giugno 2021), e andrà indossata sempre in Passeggiata, in via Garibaldi, in piazza Cavour e vie limitrofe, quindi in via Fratti da via Garibaldi e via Vespucci, via Battisti nel tratto che va da via Garibaldi a via Mazzini, in via San Martino, via Verdi e via Zanardelli, nel tratto da via Fratti a via Battisti.