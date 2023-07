Si ricorda che da oggi è attiva fino alla seconda domenica del mese di settembre la zona a traffico limitato a “Roma Imperiale”

Si ricorda che da oggi è attiva fino alla seconda domenica del mese di settembre la zona a traffico limitato a “Roma Imperiale” e i regimi viabilistici estivi come sotto riportato:

Zona a Traffico Limitato 1 estiva (21:00-06:00):

– via Giorgini, nel tratto compreso tra il viale Morin e la via Mascagni;

– via Sauro, via Bixio e via Galilei, nel tratto compreso tra la via Carducci e la via Mascagni;

– via Gioia, nel tratto compreso tra il viale Morin e la via Carducci;

– via Carducci, nel tratto compreso tra la via Giorgini e la via XX Settembre e tra la via XX Settembre e la via Duilio;

– via Duilio;

– viale Morin, nel tratto compreso tra la via XX Settembre e la via Nizza;

– via Togliatti;

– via Raffaelli;

– via Donatello;

– via Mann;

– via Doria;

– via Manzoni;

– via Corsica, nel tratto compreso tra la via XX Settembre e la via Colombo e nel tratto compreso tra via Colombo e la traversa di collegamento con il viale Morin;

– via Malta;

– via Fiume;

– via Carrà;

– via S. Martini;

– via Roma Imperiale;

– via Dalmazia;

– via Marini;

– via P. Neruda;

– via Malatesta;

– via da Vinci;

– via de Gasperi;

– via Matteucci;

– via Sant’Elme, nel tratto compreso tra la via Giglioli e la via Caduti sul Lavoro;

– via della Barbiera, nel tratto compreso tra la via Colombo e la via Nizza;

– via dalla Chiesa;

– via Caduti sul Lavoro;

– via Sironi.

Zona a Traffico Limitato 2 (01:00 – 06:00)

– via Colombo;

– via Torino, nel tratto compreso tra il viale Morin e la via Carducci;

– via della Barbiera, nel tratto compreso tra la via XX Settembre e la via Colombo;

– via S. Elme, nel tratto compreso tra la via Giglioli e la via della Barbiera;

– via Giglioli, nel tratto compreso tra la via G.B. Vico e la via S. Elme;

– via Balduini;

– via Battisti, nel tratto compreso tra la via Carducci e la via Mascagni.

Regimi viabilistici estivi

(Valida dalla domenica dell’ultima settimana di giugno, anche se ricadente nel mese di luglio, e la seconda domenica di settembre)

Sensi Unici estivi

– via Piave, nel tratto compreso tra la via della Barbiera e la via Ragazzi del ‘99, direzione di marcia consentita, da monti a mare;

– via Battisti, nel tratto compreso tra via Terreni Pacchiani e via Battisti interno, direzione di marcia consentita, da mare a monti;

– via Agnelli, nel tratto compreso tra la via Ponchielli e la via della Barbiera, direzione di marcia consentita, da mare a monti;

– via Duca degli Abruzzi, nel tratto compreso tra la via della Barbiera e la via Ponchielli, direzione di marcia consentita, da monti a mare;

– via Colombo, nel tratto compreso tra il viale Morin e la via Sant’Elme, direzione di marcia consentita, da mare a monti: nell’area di scambio tra i due rami disassati della via della Barbiera, è consentito il doppio senso di circolazione.