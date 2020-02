si ricerca Un nuovo dirigente per il Consorzio bonifica

Il Consorzio bonifica 1 Toscana Nord cerca un dirigente per l’unità idrografica “Pianura di Lucca e del Bientina”. La selezione bandita in questi giorni, servirà per formare la graduatoria dei candidati idonei a ricoprire l’incarico. I documenti da presentare entro le ore 12,00 del prossimo 17 marzo e le modalità di presentazione della domanda, sono scaricabili dal sito dell’Ente nella pagina principale, all’indirizzo www.cbtoscananord.it

Simona Tedesco