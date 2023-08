SI RIBALTANO SULLA SUPERSTRADA CON PEGASO IN OSPEDALE

Un furgoncino si è ribaltato sulla carreggiata in direzione Grosseto-Roma, nella variante compresa tra Grosseto Sud e Grosseto Est.

Nell’incidente sono rimate ferite due persone, due uomini di 58 e 34 anni che sono stati soccorsi da due ambulanze Blsd della Misericordia, e portati in codice 2 all’ospedale di Grosseto con Pegaso. I due occupanti, al momento dell’arrivo dei Vigili del fuoco, erano all’esterno del mezzo incidentato e già presi in consegna dal personale sanitario per il loro successivo trasferimento in ospedale.