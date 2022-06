Si ribaltano con l’auto, marito e moglie in ospedale

VIAREGGIO – Spettacolare incidente poco prima delle 10 alla rotatoria al viale Tobino, angolo via dei Glicini, al Terminetto a Viareggio. Una Panda con a bordo due coniugi di 78anni di Viareggio si è cappottata.

I due sono stati trasferiti con ferite lievi al pronto soccorso dell’ospedale Versilia. La Panda si è scontrata con una Punto condotta da una donna di 78 anni di Piano di Conca che aveva con sé il nipote. La donna che guidava la Punto inizialmente non era andata in ospedale, ma poi i familiari che sono giunti sul posto hanno preferito che fosse controllata per accertamenti. Oltre ai mezzi del 118 sono intervenuti i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia municipale.

