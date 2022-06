SI RIBALTA SULLA CIRCONVALAZIONE CON LA GOLF – PER FORTUNA SOLO FERITE LEGGERE

in via carlo del prete – Per cause al vaglio della polizia municipale, un’auto, una Volkswagen Golf, si è ribaltata ed è rimasta sulla carreggiata in circonvallazione. Il guidatore è stato liberato dall’abitacolo, assieme alla moglie. e condotto in codice giallo con un politrauma all’ospedale San Luca di Lucca.

Il soccorso è stato portato dai volontari della Misericordia di Lucca, dopo che alcuni passanti erano intervenuti sulle prime per liberare gli occupanti dall’abitacolo e metterli in sicurezza a bordo strada.