SI RIBALTA SU UN FIANCO – SALVATA DAI VIGILI DEL FUOCO

Lucca (LU) – Alle ore 6.50 circa una squadra di vigili del fuoco della sede centrale è intervenuta in via Silvana Sciortino, nei pressi del nuovo ospedale, per soccorrere una persona rimasta incastrata in una vettura adagiata su un fianco a seguito di incidente stradale.

La donna è stata estratta dalla squadra di vvf e affidata alle cure dei sanitari presenti sul posto.