Si ribalta col trattore, interviene il Pegaso

CAMAIORE – Incidente nel pomeriggio sulle colline tra Camaiore e Lucca. Un uomo di 47 anni si è ribaltato con il trattore a S.Maria Albiano ed è stato recuperato con l’ausilio del Pegaso 3

Un uomo di 47 anni è rimasto gravemente ferito nel ribaltamento del trattore su cui stava lavorando in un terreno di proprietà dei propri genitori a S.Maria Albiano, sulle colline al confine tra Lucca e Camaiore.

Dopo l’incidente il ferito è riuscito a trascinarsi per diversi metri prima di trovare una zona dove ci fosse campo per il cellulare dato che il posto si trova all’interno di una gola con pochissimo segnale.

Da lì ha avvisato i parenti che hanno immediatamente chiamato il 112 per allertare i soccorsi. I sanitari, insieme ai vigili del fuoco intervenuti per spostare il mezzo agricolo e metterlo in sicurezza hanno valutato che le condizioni del ferito fossero tali da richiedere l’ausilio dell’elicottero Pegaso 3 data la zona impervia in cui si trovava e una sospetta lesione alla schiena.

Il personale dell’elisoccorso ha quindi imbarcato l’uomo tramite il verricello e lo ha trasportato all’ospedale di Cisanello in codice rosso. Il ferito comunque è sempre rimasto vigile. A S.Maria Albiano è giunta anche una pattuglia della polizia municipale di Camaiore per eseguire i rilievi.