PESCIA – Si riapre la possibilità, per le famiglie svantaggiate per il covid, di avere gratuitamente 20 pasti delle mense scolastiche .

Domande in scadenza il 23 febbraio 2022

Concluso l’anno e chiusi i conti, l’amministrazione comunale di Pescia riattiva e ripropone una nuova forma di assistenza riservata alle famiglie con figli che usufruiscono dei pasti scolastici erogati dal comune, per esaurire lo stanziamento fatto dalla giunta municipale nello scorso novembre.

Infatti, dopo la prima graduatoria sono stati erogati 940 pasti gratuiti, per un totale di 4418 euro, che quindi non hanno esaurito l’impegno stanziato di 10mila euro. Per utilizzare completamente la dotazione economica, vista anche la proroga della situazione di emergenza fino al prossimo 31 marzo, l’amministrazione comunale ha deciso di riaprire il bando, le cui domande dovranno essere presentate entro al prossimo 23 febbraio e produrranno una nuova graduatoria.

I criteri restano quelli stabiliti a novembre, con i parametri che consentono alle famiglie di chiedere questa misura di assistenza che prevede l’opportunità di non pagare 20 pasti, che vengono, in caso di accoglimento della domanda, scomputati dalla cifra complessiva che ogni fruitore deve versare per ottenere il servizio della refezione scolastica.

“Dopo avere chiuso la prima fase , vogliamo completare l’intervento esaurendo lo stanziamento, riaprendo i termini delle domande per dare questa ulteriore opportunità alle famiglie disagiate per gli effetti della pandemia- specifica Fiorella Grossi, assessore al sociale del comune di Pescia-. Questa è una delle tante iniziative che l’amministrazione comunale ha preso dall’inizio della pandemia per sostenere e aiutare famiglie e imprese in questo difficilissimo momento ”.

Nel disciplinare, rintracciabile integralmente sul sito istituzionale www.comune.pescia.pt.it , nella sezione news dove ci sono le nuove notizie , sono espressamente indicati i soggetti beneficiari, i criteri di definizione dei punteggi e le modalità di presentazione delle domande. La modulistica necessaria per l’iscrizione è scaricabile dal sito stesso, oppure reperibile in forma cartacea all’ esterno dell’ ufficio politiche sociali, che si trova in piazza Obizzi numero 9.