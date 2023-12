si rabalta una vettura sul posto i vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Prato, sede centrale, sono intervenuti, nel tardo pomeriggio di ieri per un incidente stradale avvenuto in Viale F.lli Cervi. Un’autovettura, per cause in corso di accertamento si è ribaltata ed una persona è rimasta all’interno. Il personale VF, con uso di apposite cesoie e divaricatore ha provveduto a liberare ed estrarre il malcapitato che è stato affidato alle cure dei sanitari