Si prepara la quinta edizione di Lucca Collezionando

Claudio Villa, prestigiosa firma di casa Bonelli e disegnatore di Tex

è uno degli ospiti d’onore alla fiera che mette al centro il fumetto

Polo Fiere di Lucca – 28 e 29 marzo 2020

Sarà Claudio Villa, una delle bandiere di Sergio Bonelli Editore, il primo ospite d’onore di Lucca Collezionando 2020, che insieme ad altri grandi nomi di spicco del mondo fumetto, italiano e non, incontrerà i fan e gli appassionati di Tex e non solo. A due mesi dal via, la mostra mercato dedicata all’universo del fumetto e a tutti i suoi mondi di riferimento, che si terrà al Polo Fiere di Lucca il 28 e 29 marzo 2020, inizia a svelare il “parterre” di grandi nomi che prenderanno parte alla manifestazione.

Targato Lucca Crea srl, (la società che organizza il festival Lucca Comics & Games e che gestisce il Polo Fiere lucchese) e Anafi (Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell’Illustrazione), con il Comune di Lucca, il salone si prepara con decine di espositori, editori, negozi specializzati, singoli collezionisti e associazioni che porteranno tavole originali, anteprime, nuove serie, fumetti introvabili, intere collezioni e tutto quanto fa Nona Arte, con un ampio sguardo che abbraccia anche figurine e i 3D collezionabili (Lego, Subbuteo, soldatini e action figure).

Claudio Villa, è una delle matite di punta della Sergio Bonelli Editore per la quale ha disegnato Martin Mystère, Dylan Dog, Nick Raider e soprattutto il personaggio più famoso della casa editrice milanese: Tex. Una vera leggenda del fumetto italiano, che dal 1994, a partire dal n.401, diventa (incarico che ricopre tuttora) il copertinista ufficiale di Tex, di cui ha realizzato anche diversi episodi. Nel 2006, su testi di Tito Faraci, ha disegnato una storia con protagonisti personaggi Marvel Comics, prodotta direttamente dall’italiana Panini Comics: Devil/Capitan America: Doppia Morte e nel 2019 completa, dopo anni e anni di lavoro, Tex l’inesorabile, lo straordinario Texone che da Lucca Comics & Games 2019 è già stato presentato in varie edizioni da collezione.

Lucca Collezionando, alla quinta edizione, conferma la centralità del fumetto, con il coinvolgimento attivo delle principali Community e Fan Club (Amys, Diabolik Club, Dylandogofili, DDog fanclub Papersera, ZTN, SCLS, Amici Zagoriani della Sardegna); saranno presenti 3D collezionabili, soldatini e figurine con spazio per numerosi stand di espositori. Ci sarà come sempre una nutrita Artist Alley, dove incontrare artisti affermati ed emergenti, e acquistare il disegno desiderato o commissionato.

Non mancheranno anche quest’anno le attività ludiche a cornice (Torneo di Subbuteo, Magic, Wargame) mentre un apposito spazio dediche sarà allestito per gli appassionati, dove si alterneranno gli autori presenti, per incontrare i lettori, dedicare le stampe, firmare i disegni o gli albi. E poi un ricco programma di ospiti, mostre, incontri e attività contribuirà a valorizzare ulteriormente questa vivace kermesse primaverile.

Info: www.luccacollezionando.com

FB: @Luccacollezionando – Instagram: @collezionando

Lucca Crea Srl – Dario Dino-Guida cell. 348 3816506

Anafi – Presidente Paolo Gallinari cell. 392 9806784

Ufficio stampa Barbara Di Cesare cell. 338 3080724