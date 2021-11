Più decoro nei paesi, lungo le strade e nelle aree a verde pubblico. Questo l’obiettivo dell’amministrazione Menesini che, in collaborazione con Ascit, potenzia il servizio di pulizia manuale del territorio finalizzato a rimuovere piccoli rifiuti come cartacce, bottiglie, lattine, mozziconi di sigarette e altri tipi di rifiuti che le persone incivili gettano per terra.

Il servizio sarà eseguito da due nuove squadre, una già attiva e l’altra attiva da inizio dicembre, grazie al bando della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per favorire l’occupazione, che si occuperanno di rimuovere i piccoli rifiuti lungo i cigli delle strade, nelle piazze e nei vari luoghi pubblici tra cui i parchi. A partire dall’inizio del nuovo anno sarà anche rafforzato il servizio realizzato con la macchina spazzatrice che sarà impiegata per la rimozione dei rifiuti con regolarità, in alcuni giorni a settimana, nelle aree centrali delle varie frazioni del territorio con l’installazione di divieti di sosta affinchè queste siano lasciate libere per consentire una migliore pulizia.

“Il nostro obiettivo è quello di aumentare la pulizia e il decoro delle nostre frazioni – afferma l’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro-. Potenziare il servizio di pulizia manuale e di spazzamento significa infatti avere strade, piazze, luoghi pubblici e parchi più belli e liberi da cartacce e piccoli rifiuti che vengono abbandonati impropriamente da persone poco civili. Con l’entrata in servizio di due nuove squadre di operatori e successivamente con l’incremento dello spazzamento meccanico facciamo compiere un ulteriore salto di qualità allo spazzamento garantendo a cittadini e turisti cigli stradali e luoghi di socializzazione come giardini e piazze più decorosi e più piacevoli da vivere. Questa azione si integra con l’Acchiapparifiuti, grazie al quale in maniera semplice e diretta i cittadini possano dare il loro contributo segnalando conferimenti impropri e al controllo che stiamo realizzando con le fototrappole con cui anche recentemente sono state emesse diverse sanzioni per abbandono di rifiuti. Ringraziamo Ascit per la sua collaborazione nel potenziamento del servizio di pulizia e spazzamento”.