Si possono presentare proposte di partenariato a supporto del Comune per la progettazione preliminare sull’ex oleificio Borrella

Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare

Dopo la recente approvazione da parte della giunta Tambellini dell’atto di indirizzo per la progettazione preliminare che sarà presentata a marzo nell’ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare e che avrà al centro il recupero dell’ex oleificio Borella, adesso l’amministrazione comunale ha pubblicato un avviso pubblico che servirà a individuare i soggetti interessati alla costituzione di partenariati in grado di supportare il Comune nella predisposizione, nella presentazione e nella futura attuazione del progetto.

Possono presentare le proprie proposte di partenariato gli enti del terzo settore, i soggetti individuati dal “Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani” e in generale gli operatori economici.

L’avviso è consultabile sul sito del Comune, nella sezione “Bandi di gara, contratti e avvisi”. I termini per la presentazione delle proposte scadono lunedì 8 febbraio.