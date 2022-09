SI PERDE VICINO CASA NEL BOSCO – RITROVATO DAI VIGILI DEL FUOCO

I vigili del fuoco del comando di Pistoia, sede centrale, sono intervenuti alle ore 18:40 Via Casetta di Santomoro nel comune di Pistoia, per la ricerca di un uomo di 80 circa disperso in zona impervia.

I Vigili del fuoco con le squadre di terra e i nuclei cinofili e SAPR (droni) sono intervenuti per iniziare le ricerche. L’uomo è stato ritrovato nei pressi dell’abitazione dai vigili del fuoco presente anche la Polizia di Stato affidato poi al personale sanitario del 118.