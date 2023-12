SI PERDE SALVATA DAI VIGILI DEL FUOCO

I vigili del fuoco di Prato, distaccamento di Montemurlo, sono intervenuti sul Monteferrato questa sera, poco dopo le 18 per recuperare una ragazza che aveva perso l’orientamento e, col sopraggiungere del buio, non riusciva a ritrovare la via per il ritorno. Dopo averla individuata è stata riportata a valle. Sul posto anche il personale del 118 e del soccorso alpino.