SI PERDE NEL BOSCO – SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco del comando di Pisa, sono intervenuti alle ore 16:25 nel comune di Santa Luce, per la ricerca di una persona dispersa.

Subito attivata la procedura di ricerca in collaborazione con la Prefettura di Pisa e fatto alzare in volo l’elicottero Drago 63 del reparto volo di Cecina ed inviato le squadre di terra.

Il disperso, un uomo di anni 60 di Rosignano (LI), aveva perso l’orientamento mentre si trovava nel bosco alla ricerca di funghi non lontano dalla zona eolica.

La posizione GPS del cellulare é stata triangolata dagli operatori di sala operativa dei vigili del fuoco ed il malcapitato è stato prontamente localizzato, raggiunto e recuperato.

Buone le condizioni dell’uomo.