si perde nel bosco ritrovato dai vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Piancastagnaio, sono intervenuti alle ore 4:40 in località Ermeta nel comune di Abbadia S. Salvatore, per la ricerca di un uomo cercatore di funghi del 1935. Inviato sul posto unità cinofile nucleo SAPR (Droni) e Unità di Comando di Locale dove il personale TAS specializzato in topografia pianifica e coordina le ricerche. Presente anche il personale volontario con l’attivazione Prefettizia.

L’uomo è stato ritrovato nel bosco dalla Polizia Locale intorno alle ore 9:45 in buone condizioni di salute ed è stato affidato al personale sanitario per i controlli di rito.