si perde nel bosco mentre cerca i funghi

I Vigili del fuoco del comando di Lucca, sono intervenuti alle ore 13:00 nel comune di Bagni di Lucca, per la ricerca di un uomo che ha perso l’orientamento mentre si trovava nel bosco in cerca di funghi. I Vigili del fuoco, tramite le coordinate fornite dal NUE 112 hanno individuato la zona inviando la squadra di terra per il

recupero.