si perde mentre cerca i funghi salvata dai vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco del comando di Siena, distaccamento di Piancastagnaio, sono intervenuti alle ore 12:00 in località La Cipriana nel comune di Abbadia San Salvatore, per una ricerca di una persona di 60 anni dispersa mentre era alla ricerca di funghi. I Vigili del fuoco hanno inizialmente localizzato la donna, ed una volta raggiunta è stata riaccompagnata alla propria autovettura per il rientro a casa.