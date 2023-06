SI PERDE A CERCARE I FUNGHI SUI MONTI DI SERAVEZZA

Seravezza (LU) – Alle ore 14:07 i vigili del fuoco del Comando di Lucca sono stati allertati per la ricerca di un settantasettenne che era andato a cercar funghi con un amico in zona Seravezza. Durante l’escursione l’amico ha perso i contatti con l’uomo e ha allertato i soccorsi.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Pietrasanta, un UCL (unità di comando locale) per il coordinamento delle operazioni, i SAF (speleo-alpino-fluviale) e l’elicottero VF Drago. In arrivo sul posto anche le unità cinofile, personale del nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) e personale del nucleo TAS (Topografia Applicata al Soccorso).

Intervento tutt’ora in corso.