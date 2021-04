Si parla di riaperture dal 26 aprile, a patto che la Regione sia gialla.

Restiamo in attesa di saperlo e anche di conoscere i dettagli del nuovo provvedimento. Nel frattempo vi dico che le cose, almeno nel nostro comune, continuano ad andare bene. Con due nuovi casi giornalieri raggiungiamo gli 8 casi in una settimana, che vuole dire una media di 115 casi ogni 100.000 abitanti per il 181° posto regionale nella filiera del contagio.